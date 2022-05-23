عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادية قناة السويس: لدينا شراكات مع شركات فرنسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قناة السويس
قناة السويس

قال المهندس محمد يحي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم بشكل دوري، فيما يتعلق بمتابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية، وبخاصة الهيدروجين الأخضر، موضحًا: "منذ عدة أشهر بدأنا في هذا التوجه".

وأضاف يحيى زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور": "نستهدف الوصول إلى اتفاقيات نهائية وتعاقدات قبل مؤتمر المناخ في نوفمبر 2022 ولدينا 6 تحالفات، ووقعنا مذكرات تفاهم، تناولت إتاحة الفرصة لهذه الشركات بعمل الدرسات الفنية والمالية والقانونية".

وتابع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "من بين الشركات في التحالف، 2 شركة من فرنسا، و2 شركة من الغمارات، وشركة من النرويج وشركة من الدنمارك، والشريك الأجنبي مهم جدا لأنه سيكون المستهدف من هذه المنتجات سواء في صورة امونيا أو هيدروجين في الفترة التدريبية الاولى، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بهذه المنتجات".

 

يحيى زكي قناة السويس عبدالفتاح السيسي المنطقة الاقتصادية الهيدروجين الاخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

النيابة العامة تقدم زوج المجني عليها ماري مجدي للمحاكمة الجنائية

موضوعات متعلقة

اقتصادية قناة السويس: توقيع 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لمشروعات هيدروجين أخضر

ترشيحاتنا

الاقتصادية لقناة السويس: مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واعدة وتمثل المستقبل..فيديو

هدفان في دقيقتين.. علاء وأوباما يسجلان للزمالك أمام أسوان بالكأس

الأرصاد عن العاصفة الترابية بالعراق والكويت: بعيدة عن مصر ولن نتأثر بها

نقل مفيد فوزي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة حزنا على وفاة سمير صبري

طالبة مصرية تبتكر طريقة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد وطاقة

القومي للمرأة يرد على عمرو واكد: إحنا دولة قانون.. ولن نترك حق سيدات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الزعفران.. فوائده للرجال والبصر

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ