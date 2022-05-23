اقتصادية قناة السويس: لدينا شراكات مع شركات فرنسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال المهندس محمد يحي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم بشكل دوري، فيما يتعلق بمتابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية، وبخاصة الهيدروجين الأخضر، موضحًا: "منذ عدة أشهر بدأنا في هذا التوجه".

وأضاف يحيى زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور": "نستهدف الوصول إلى اتفاقيات نهائية وتعاقدات قبل مؤتمر المناخ في نوفمبر 2022 ولدينا 6 تحالفات، ووقعنا مذكرات تفاهم، تناولت إتاحة الفرصة لهذه الشركات بعمل الدرسات الفنية والمالية والقانونية".

وتابع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "من بين الشركات في التحالف، 2 شركة من فرنسا، و2 شركة من الغمارات، وشركة من النرويج وشركة من الدنمارك، والشريك الأجنبي مهم جدا لأنه سيكون المستهدف من هذه المنتجات سواء في صورة امونيا أو هيدروجين في الفترة التدريبية الاولى، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بهذه المنتجات".