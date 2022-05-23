تعرف على أهداف مركز الخدمة العامة والتنمية الاجتماعية بجامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس دائمًا إلي تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقوم الجامعة بإعداد الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيية ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وخلال السطور التالية ننشر أهداف مركز الخدمة العامة والتنمية الاجتماعية بجامعة عين شمس:

1 - توظيف إمكانات الجامعة البشرية والمادية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تقديم الخدمات إلي الأفراد والهيئات فى شكل برامج تدريبية واستشارات فنية وثقافية وكذلك إجراء بحوث تطبيقية.

2 - عقد دورات تأهيلية وتدريبية في مجالات الأعمال الإدارية والسياحية والدبلوماسية.

3 - تجهيز برامج تدريس اللغة العربية للأجانب لتقديمها لأي جهة أجنبيـة تطلبها.

4 - تنظيم الدورات الحرة لمواجهة احتياجات المجتمع.

5 - نشر الثقافة العامة بين العاملين بالجامعة والطلاب والمواطنين.

6 - مواجهة احتياجات المجتمع العلمية والعملية فى كافة التخصصات.

7 - تأهيل الكوادر على مستوى المؤسسات والوزارات فى مجالات العمل المختلفة.

8 - التوجيه والإرشاد الاجتماعي للأفراد والجماعات.

9 - وضع البرامج التدريبية للعاملين بالمؤسسات والوزارات حسب طبيعة العمل بكل جهة.

10 - توجيه الفئات المختلفة كالطلاب والعمال للتغلب على العقبات التى تواجههم ودعم الاتجاهات والقيم الإيجابية وتقوية الشعور بالانتماء من خلال وحدة التنمية الاجتماعية.

والجدير بالذكر استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي بالجامعة والدكتور شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين وأ. ايمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات و المعلومات بالجامعة والدكتور ريهام عطية مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم والدكتور مجدي شعبان مدير مركز الاختبارات الالكترونية، وذلك بقصر الزعفران.

وفى لقاء ساده الود والتفاهم وتلاقى الرؤى بين الطرفين بحث الجانبان سبل التعاون المشترك و شئون الطلاب الوافدين من دولة الإمارات الشقيقة بالجامعة.

و أشاد الدكتور عمار بن ناصر بجهود وزارة التعليم العالي المصرية وجهود إدارة الجامعة فى تلبية احتياجات الطلاب والطالبات الوافدين و تذليل العقبات التي تواجه الطلاب لاسيما البرامج الدراسية المتميزة التى تقدمها كليات الجامعة بما يليق باسم وتاريخ جامعة عين شمس وبما يواكب أحدث معايير التعليم العالمية.

وقد بحث الجانبان سبل التعاون لإنشاء مركز لاختبار الإمارات القياسى إمسات( EmSat) بجمهورية مصر العربية ، وهى مجموعة اختبارات الكترونيه معيارية مبنية على المعايير الوطنية الإماراتية لقياس وتقييم الأداء والمهارات للمعلمين والطلاب ، يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزاره التربية والتعليم بدولة الإمارات ومؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية.