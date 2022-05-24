أخبار التعليم| نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والإسم 2022| إعادة السنة لهؤلاء التلاميذ.. خبير تعليم يكشف لـ صدى البلد أهمية مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إشادة من خبراء الإعلام بمشاريع تخرج طلاب علوم اتصال آداب عين شمس

نظم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، حفل تحكيم مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة وذلك خلال أيام ٢٣ ،٢٤، ٢٥ مايو.

%99.2 نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد لأداء امتحانات اليوم

صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بأن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هو 12601 ‏طالبا وطالبة مع تسجيل 100 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99.22% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم ‏‏12701 طالبا وطالبة.‏

التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة ينظم احتفالية باليوم العالمي للمترولوجيا

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول تنظيم المعهد احتفالية بمقر المعهد، في إطار احتفال دول العالم باليوم العالمي للمترولوجيا، في العشرين من مايو من كل عام؛ بهدف توفير أساس مُتجانس لنظم القياس بالعالم، ودعم الاكتشاف العلمي، والابتكار، والتصنيع، والتجارة الدولية، وتحسين جودة الحياة، حيث يعتبر ذلك التاريخ هو بداية التعاون الدولي في علم القياس.

آداب عين شمس تستضيف ندوة عن مخاطر الفكر المتطرف.. تفاصيل

استجابة لدعوة القيادة السياسية بضرورة تثقيف الشباب وتوعيتهم ضد خطورة التطرف بكل أشكاله مساهمة في نبذه، عقد قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان : " إبراز الفكر السليم ومخاطر الفكر المتطرف " اليوم بمدرج غربال.

التعليم: 2049 طالبا تغيبوا عن أداء امتحان رياضيات أولى ثانوي اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادة "الرياضيات"، على موقع منصة الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل ، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 وتستمر حتي الأربعاء 25 مايو 2022.

جولة تفقدية لـ نائب رئيس جامعة عين شمس بكلية الزراعة

قام، اليوم، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة و الدكتور نبيل المدنى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء كليات الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وأ. سهيل حمزه أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجولة تفقدية داخل كلية الزراعة لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية الجارية بالكلية، وذلك على هامش انعقاد لجنة الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى عقدت بكلية الزراعة.

افتتاح مبنى الصوتيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، مجمع الأنظمة الديناميكية والرقمنة بالكلية والمعروف باسم مبنى الصوتيات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022| اعادة السنة لهؤلاء التلاميذ

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022 .. يبحث تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم عن رابطها وتفاصيلها وسط حالة من القلق والترقب.

خبير: يجب اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بواقعة تكسير المقاعد داخل لجنة الإعدادية

أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية تقوم بدور رئيسي في إنشاء الأجيال، ونظرا لتعدد الأطراف المتفاعلة معها وتنوع التأثيرات المتبادلة بين الطلاب؛ تؤدي إلى حدوث مشاكل متعلقة بالجانب السلوكي للتلاميذ.

خبير تعليم يكشف لـ صدى البلد أهمية مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن فكرة مجلدات المفاهيم واتاحتها للطلاب قبل الامتحان بشهر فكرة إيجابية تتفق مع التوجيهات التربوية التي تقتضي بضرورة آن يعرف الطالب كل ما يتصل بالامتحانات من الواحي الشكلية والتنظيمية قبل بدء الامتحانات، موضحًا أن امتحانات الثانوية العامة ونظامها هو عقد بين الوزارة و الطلاب ولا يجوز تغييره، الا لمصلحة الطالب.

طالبة مصرية تبتكر طريقة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد وطاقة

حصلت الطالبة هاجر عاطف، من مدرسة الأورمان الرسمية للغات بمحافظة الجيزة على جائزة خاصة على مستوى العالم فى مجال Environmental Engineering، ضمن فعاليات معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، الذي أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

للطلاب العائدين من أوكرانيا.. أوراق مطلوبة قبل التوجه لاختبارات تحديد المستوى

انتهت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.

تعرف على أهداف مركز الخدمة العامة والتنمية الاجتماعية بجامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس دائمًا إلي تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

استاذ بالقومي للبحوث ينصح الطلاب بممارسة الرياضة خلال الامتحانات

قالت الدكتورة إيمان الحجار، دكتور باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة خبير إستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة، معهد الصناعات الغذائية والتغذية - المركز القومي للبحوث، إن ممارسة الرياضة ضرورية خلال فترة الامتحانات لأنها تزود الجسم بهرمون الكورتيزول، وتنظيم عملية التنفس وتنشيط الدورة الدموية وبناء الأنسجة للجسم.