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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: 2049 طالبا تغيبوا عن أداء امتحان رياضيات أولى ثانوي اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادة "الرياضيات"، على موقع منصة الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل ، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 وتستمر حتي الأربعاء 25 مايو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي اليوم : بلغت نسبة أداء امتحان الرياضيات (في الفترة الصباحية)  99.97%، حيث أدى الامتحان 571 ألفًا و212 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2049 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

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شكاوى من صعوبة رياضيات أولى ثانوي.. الطلاب : الأسئلة تعجيزية والوقت غير كافٍ والكلمات والأرقام كانت متداخلة

شكاوى الطلاب واولياء الامور 

ورصد موقع صدى البلد أراء طلاب الصف الأول الثانوي حول امتحان الرياضيات ، حيث قالت راندا محمد : الامتحان صعب جدا سواء مقالي او إلكتروني. 

 وقالت حنين محمد : صعب جدا ومجهودي راح على الارض، وقالت ايمان مصطفى : الامتحان صعب جدا وتعجيزي ، و بالنسبة للغات عانينا من عدم وجود مسافات بين الكلمات المكتوبة في الامتحان مما صعب عملية القراءة على بعض الطلاب .

وأضافت أمل الأنصاري : الحروف والأرقام كانت متداخلة وغير واضحة في امتحان الرياضيات لطلاب اللغات ، واكدت هند البنا ان الامتحان كان صعب وكلماته غير واضحة والمدرسين رفضوا يساعدوا الطلاب في القراءة

وتابعت ابتسام حمدي : الوقت المحدد للإجابة غير مناسب نهائيا للأسئلة الموجودة ، والامتحان "بايخ ومحبط " بكل معنى الكلمة ، وقال باسل مصطفى : "الامتحان فى مستوى العبقري اللى حاطط الامتحان حسبي الله ونعم الوكيل"

من جانبها .. أعلنت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء مصر ، أنها رصدت عبر صفحة الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، شكاوى من صعوبة امتحان مادة الرياضيات .

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء مصر ، رصدنا وجود اجماع علي صعوبة امتحان الرياضيات  سواء الجزء المقالي او الجزء الإلكتروني .

وأضافت: امتحان الرياضيات تسبب في احباط الطلاب واولياء امورهم ،  كما ان هناك شكوي من طول الامتحان 

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء مصر ، أن جميع أولياء الأمور يناشدون الوزارة بضرورة النظر في المدة الزمنية لامتحانات الرياضيات في المرحلة الثانوية ، لان الوقت لا يكفي  للحل والتفكير و المراجعة وهذه شكوي متكررة كل عام .

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء سيؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي (الأحياء والفلسفة والمنطق)، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 آخر أيام الامتحانات في مادة (الأحياء) حسب الجدول المعلن سابقًا.

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