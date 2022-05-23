نشرة أخبار العالم| أول دولة عربية تسجل إصابات بمرض جدري القرود.. روسيا تبدي استعدادها للعودة إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا.. وولي العهد السعودي يستعد لجولة عالمية تشمل مصر وتركيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير الآتي:

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابات بمرض جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، الاثنين، تسجيل 3 إصابات مؤكدة بمرض جدري القرود، لتصبح أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابات بالفيروس.

الصحة العالمية: حفلات المثليين وراء انتشار جدري القرود في أوروبا

قال مستشار بارز في منظمة الصحة العالمية إن التفشي غير المسبوق لمرض جدري القرود في أوروبا قد يعود إلى الإتصال الجنسي غير الآمن، وتحديدا بسبب حفلتين جنسيتين للمثليين أقيمتا مؤخرا في إسبانيا وبلجيكا.

الصحة العالمية تدعو الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بمرض جدري القرود

دعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بمرض جدري القرود.

روسيا تدرس خطة سلام إيطالية لإنهاء حرب أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، اليوم الإثنين، إن موسكو تدرس اقتراح خطة سلام إيطالية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

روسيا: مستعدون للعودة إلى ​المفاوضات​ مع ​أوكرانيا بشرط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف​، أن موسكو مستعدة للعودة إلى ​المفاوضات​ مع ​أوكرانيا​ حين تبدي كييف رد فعل بناء، مؤكدًا أن بلاده لم تكن ترغب في تجميد المرحلة الحالية من المحادثات.

ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يحظر واردات النفط الروسي خلال أيام

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية “في غضون أيام”.

بتهمة الخيانة.. أمر باعتقال رئيس أوكرانيا السابق

أصدرت محكمة أوكرانية، اليوم الاثنين، أمرا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة، بسبب اتفاق وقعه عام 2010 مع روسيا.

ردا علي بايدن.. الصين: أمريكا تلعب بالنار في ملف تايوان

اعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ”تلعب بالنار“، وذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن تايوان عسكريًا في وجه أي غزو صيني.

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية جديدة على حدود سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده ستبدأ عمليات عسكرية جديدة على طول الحدود بين تركيا وسوريا.

رويترز: ولي العهد السعودي يزور مصر ضمن جولة تشمل تركيا والأردن واليونان وقبرص

ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية اليوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخطط للقيام بجولة خارجية، نقلا عن مصادر لم تسمها.