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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيلينسكي: لن أقابل أي روسي سوى بوتين لبحث آليات إنهاء الحرب فقط

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يوجد رغبة فى لقاء الوسطاء، ولا ينبغى أن تكون كذلك، لذا لا يمكنني أن أقبل أى نوع من الاجتماعات، من أى شخص من روسيا الاتحادية باستثناء رئيس الاتحاد نفسه.

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، أنه مستعد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، إن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها.

وأضاف أن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين.

https://www.youtube.com/shorts/xB-xVH-A7FU

الرئيس الأوكراني زيلينسكي روسيا الاتحادية الرئيس الروسى فلاديمير

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