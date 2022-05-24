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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم مجلس اتحاد آداب عين شمس في حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، بإقامة معرضا للأعمال الفنية للطلاب ،شمل جميع المشغولات اليدوية، وأعمال التدوير والرسم والتصوير التى قام الطلاب بتصميمها طوال العام من خلال المسابقات المختلفة .

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26 مايو.. انطلاق المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بجامعة عين شمس

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اليوم.. ورشة عمل عن ضمان جودة التعليم والاعتماد بحقوق عين شمس


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب ، وإعداد طلاب لجان الاتحاد وعلى رأسهم حبيبة ناصر رئيسة الاتحاد ونائبتها مريم عادل .

وأكدت وكيلة الكلية، أنه بالرغم من الانشغال في تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه تم تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية كاملة وبنجاح في مختلف المجالات من خلال لجان المجلس التي تنوعت بين الثقافية والعلمية والفنية ولجنة الجوالة ولجنة الأسر واللجنة الرياضية، كما أثنت على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة الأمر الذي كان له ظله الإيجابي في الارتقاء بالروح المعنوية لديهم . 

كما كرمت تادكتورة حنان كامل مجلس اتحاد الطلاب وأصحاب المراكز الاول والثاني والثالث في جميع المسابقات بإهدائهم شهادات التقدير بحضور الدكتورة امل مبروك رئيسة قسم الفلسفة ،الدكتور محمد سمير الخطيب الاستاذ المساعد بقسم الدراما والنقد المسرحي ، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.

اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
اختتمت اليوم كلية الآداب بجامعة عين شمس الأنشطة الطلابية لاتحاد الكلية
كلية الاداب جامعة عين شمس معرضا للأعمال الفنية الانشطة الطلابية Jobs Education

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