كلمات من خارج المنهج..آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة فى امتحان اللغة الأجنبية|فيديو

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة الأجنبية، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مايو، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عند دخولهم للمدارس.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في الامتحان اليوم، من أمام أحد مدارس المعادي، والتي جاءت أغلبها ردود فعل إيجابية عن أسئلة الامتحان.

وقالت مها محمود، أن الامتحان كان سهل ولكن القطعة وبعض الأسئلة جاءت صعبة تحتاج لمعرفة كلمات كثيرة باللغة من خارج المنهج.

وأشار محمد طارق، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، هناك بعض الأسئلة السهلة وأخرى تتطلب التفكير والفهم للقواعد اللغوية.

وتابع أحمد عبد الحق، أن اسئلة اللغة الأجنبية اليوم كانت أغلبها في متناول الطالب الملم بكافة القواعد والكلمات، وفي المجمل جاء الامتحان متوسط نسبياً في الصعوبة.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة الامتحانات في 781 لجنة علي مستوي القاهرة تبدأ اليوم بامتحان مادة اللغة العربية في تمام التاسعة من صباحا.