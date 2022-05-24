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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نقدم عوامل مختلفة لتحسين جودة طلاب الجامعات التكنولوجية

التعليم العالي: الطالب يمكنه الخروج لسوق العمل بعد عامين دراسة بالجامعات التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

قال الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير الفني، إنّ الدولة المصرية استهدفت توسيع رقعة الجامعات التكنولوجية لزيادة الإقبال على التعليم الفني، موضحًا أن المؤسسات التعليمية الجامعية تليق بمستوى التعليم الفني، إذ تحتوي على المعامل والورش وقريبة من المصانع.

وأضاف الحيوي في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "نقدم العوامل المختلفة لتحسين جودة الخريج من هذه المنظومة، وفي نظام التعليم بالجامعات التكنولوجية هناك مرونة، فليس من الضروري أن ينتهي الطالب من الدراسة 4 سنوات متتالية، فالطالب يمكنه الدراسة عامين للحصول على الدبلوم، ثم يستكمل الدراسة".  

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير الفني: "نسبة العملي في الدراسة 60% وذلك في مرحلة الدبلوم لمدة عامين، بعدها يعمل الطالب لمدة عام أو عامين ثم يعود للدراسة لكي يحصل على شهادة البكالوريوس، وهو ما يكسب الطالب خبرات كبيرة ويحصل على درجة علمية كبيرة تناسب عقلية المجتمع المصري".

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