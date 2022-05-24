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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي محذرا النواب من تجاوز المدة: لا داعي للشكر ادخل فى الموضوع مباشرة

المسشار الدكتور حنفي
المسشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تحذيرا للنواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا على  أن مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية سوف يتم قطعه بدون تفرقة بين النواب.   

وأضاف جبالي بقوله: لكل عضو مدة دقيقتين فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة"، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب. 

وقد مازح "جبالى" النواب بقوله: لا داعي للشكر لمدير الأمن والإسكان و مسؤول غرفة خلع الملابس.. تطرق إلى الموضوع مباشرة". 

يشار إلى أن الجلسة اليوم تشهد مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة جول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة. 

حنفى جبالى طلبات الإحاطة الأسكان التنمية المحلية

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