قبل نهائي أفريقيا.. موسيماني مشيدا ببلدياته جوميز: الأفضل في القارة وأطالب بتكريمه

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بمواطنه “الحكم الدولي”فيكتور جوميز الذي سيدير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين المارد الأحمر والوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري.

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر":" اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز، لكنني منذ وقت طويل وأنا من أشد المعجبين به وهو يعرف ذلك".

أضاف موسيماني:" أقدم له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليًا الحكم الأول في القارة".

How I used to criticise Victor Gomes, at my humble pie long time back and I am his biggest fan and he knows that.

I give him the respect that he deserves and he is currently No1 Referee in the Continent. pic.twitter.com/xpwNUeY3C8 — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 24, 2022

تابع موسيماني:" انتهيت الآن من مشاهدة مباراة الوداد ضد بتروأتلتيكو، الطريقة التي أدار بها جوميز المباراة، هي نفس الطريقة التي أدار بها نهائي السنغال ومصر".

اختتم موسيماني :" هل يمكننا منحه وسام إيكهامنجا - وسام شرف في جنوب إفريقيا- وأيضا مساعده زاخولي سويلا".

Just finished watching the Wydad vs A Petro Luyanda. The manner at which he managed the game,players,and the dugouts.Just like he managed Senegal vs Egypt.

Can we give him the honour of Ikhamanga? Please include Zakhele Siwela. — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) May 24, 2022

طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال إفريقيا:

الطاقم التحكيمي لنهائي أفريقيا على النحو التالي:

- فيكتور جوميز حكم ساحة جنوب أفريقيا.

- زاخيل توسي جارفيل ساكيلا مساعد أول من جنوب أفريقيا.

- سورو فاتسو مساعد ثاني من ليسوتو.

- الأنجولي هيلدر مارتينيز حكم رابع.

- الأثيوبي باملاك تيسيما حكم VAR.

- السوداني محمد عبدالله مساعد حكم VAR.

- التونسي هيثم قيراط مساعد ثاني حكم VAR.

حجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي 6- 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي اكتسح شباب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد السلام، بينما تعادل 2-2 في مباراة الإياب على ملعب 5 جويلية.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الوداد، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

وكان الوداد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التغلب على بترو أتلتيكو 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.