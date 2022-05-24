عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل نهائي أفريقيا.. موسيماني مشيدا ببلدياته جوميز: الأفضل في القارة وأطالب بتكريمه

فيكتور جوميز
فيكتور جوميز

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بمواطنه “الحكم الدولي”فيكتور جوميز الذي سيدير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين المارد الأحمر والوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري.

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر":" اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز، لكنني منذ وقت طويل وأنا من أشد المعجبين به وهو يعرف ذلك".
أضاف موسيماني:" أقدم له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليًا الحكم الأول في القارة".

 

تابع موسيماني:" انتهيت الآن من مشاهدة مباراة الوداد ضد بتروأتلتيكو، الطريقة التي أدار بها جوميز المباراة، هي نفس الطريقة التي أدار بها نهائي السنغال ومصر".

اختتم موسيماني :" هل يمكننا منحه وسام إيكهامنجا - وسام شرف في جنوب إفريقيا- وأيضا مساعده زاخولي سويلا".

 

طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال إفريقيا:

الطاقم التحكيمي لنهائي أفريقيا على النحو التالي:

- فيكتور جوميز حكم ساحة جنوب أفريقيا.
- زاخيل توسي جارفيل ساكيلا مساعد أول من جنوب أفريقيا.
- سورو فاتسو مساعد ثاني من ليسوتو.
- الأنجولي هيلدر مارتينيز حكم رابع.
- الأثيوبي باملاك تيسيما حكم VAR.
- السوداني محمد عبدالله مساعد حكم VAR.
- التونسي هيثم قيراط مساعد ثاني حكم VAR.

حجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي 6- 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي اكتسح شباب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد السلام، بينما تعادل 2-2 في مباراة الإياب على ملعب 5 جويلية.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الوداد، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

وكان الوداد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التغلب على بترو أتلتيكو 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

موسيمانى جوميز نهائى دورى أبطال إفريقيا الوداد الأهلي والوداد المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

لحظات مرعبة.. شاهد| إخراج شاب من أسفل عجلات ترام الإسكندرية

ترشيحاتنا

محاضر بـ الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة في مباراة الزمالك

شكري: الاتفاق القانوني حول سد النهضة يتيح الأمن المائي لمصر وتنمية إثيوبيا

رغم سطوع نجمه في الفن.. ما سر إفلاس إسماعيل ياسين ونهايته المؤلمة؟

أكاديمية ناصر العسكرية تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا

قبل نهائي أفريقيا.. موسيماني مشيدا ببلدياته جوميز: الأفضل في القارة وأطالب بتكريمه

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.. تنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية لإعلانها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

فيديو

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ