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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طالبت بمحاكمته ووقف حساباته على السوشيال ميديا.. برلمانية:عمرو واكد يفتقد النخوة والشهامة

أمل سلامة ، عضو
أمل سلامة ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

شنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما عنيفا على الفنان الهارب عمرو واكد، على خلفية  تطاوله وإساءته للمرأة المصرية، مؤكدة أن هذا الشخص يثبت كل يوم حقده وكراهيته لمصر وشعبها، ويفتقد للنخوة والشهامة والكرامة.

وقالت فى بيان أمس أن من يمتلكون صفات وأخلاق الرجولة لا يتطاولون  أبدا  على المرأة المصرية، فمثل هؤلاء لا يعرفون أن المرأة هى عماد المجتمع وركيزته الأساسية التى حملت على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ القيم  والمبادئ والأخلاق النبيلة، وقامت بأدوار عظيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن فى مواجهة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، وكل من يحمل فى قلبه كراهية وحقدا للوطن.

وأضافت  أمل سلامة أن سيدات مصر يرفضن اعتذار هذا الشخص الذى يعف اللسان عن ذكر إسمه، فهى ليست المرة الأولى التى يسيئ فيها لمصر والشعب المصرى، فقد اعتاد مثل آخرين من الهاربين  على خدمة من يدفعون لهم الدولارات لبث أفكارهم المسمومة وتحريضهم للإضرار بمصالح الوطن.

وشددت على ضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية محليا ودوليا  لردع الفنان الهارب، ووقف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى بعد تكرار بث سمومه وتحريضه على العنف وتطاوله على مصر والمرأة المصرية . 

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