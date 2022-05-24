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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أهداف مركز التميز التربوي بـ تربية عين شمس.. تعرف عليها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس دائمًا إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

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وتقوم الجامعة بإعداد الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيية ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وخلال السطور التالية ننشر أهداف مركز التميز التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس:

1. إعداد الباحثين التربويين،من خلال طرح برامج مميزة غير تقليدية على نطاق الدراسات العليا تضمن التركيز على الجوانب التربوية التطبيقية.

2. تأهيل الكوادر والقيادات التعليمية، من خلال التركيز علي تنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في مجال الادارة التربوية والمدرسية.

3. إجراء البحوث التربوية التطبيقية ،استجابة للمشكلات الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية ،وتقديم حلول مبتكرة غير تقليدية لمواجهة تلك المشكلات.

4. خدمة المؤسسات التربوية والتعليمية ،من خلال إعداد برامج متميزة وتنفيذها في مجالات التنمية المهنية المستدامة والاستشارات التربوية وتطوير المناهج الدراسية وغيرها.

5. مساعدة المؤسسات التربوية والتعليمية من مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل اقتصاد المعرفة والثورة العلمية والتكنولوجية. 

ويمثل مركز التميز التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس وحدة تنظيمية أكاديمية تربوية خدمية بالكلية ، تهتم بتحقيق التميز فى إعداد الباحثين التربويين وإجراء البحوث التربوية التطبيقية وخدمة المجتمع على المستويين المحلى والإقليمى ، مستفيدة فى ذلك بالتعاون مع بعض الجامعات فى الدول المتقدمة.

ويعد المركز وحدة تنظيمية مستقلة، وقيادة قادرة لديها المعرفة الكافية ، وإدارة مؤهلة للرعاية والإعلام والتسويق ، وكفاءات تدريسية وبحثية متميزة ، وثقافة تنظيمية داعمة ، وفرق بحثية تعاونية قادرة على معالجة المشكلات والإبداع فى طرح حلولها ، وخطة دراسة وأخرى بحثية تتداخل وتتكامل فيها التخصصات التربوية ، ومعامل وتجهيزات عالية الجودة ، وأليات فاعلة لمتابعة الأداء وتقويمه ، ودرجات علمية غير تقليدية فى مجال التعليم.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس شهد الاحتفالية التي أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور يوهانسن عيد، تحت عنوان " ضمان الجودة والرقمنة الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، حيث تم تسليم شهادات الجودة والاعتماد لكل من الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة لحصول الكلية على الاعتماد البرامجي لثمان برامج دراسية و الدكتور هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة لحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي ، وذلك بحضور  الدكتور رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس.

جاء ذلك تتويجاً لجهود إدارة الجامعة ومركز ضمان الجودة والاعتماد بها بالتعاون مع  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بهدف نشر وتطبيق ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية وبما يتوافق ورؤية مصر ٢٠٣٠ في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

جامعة عين شمس أهداف مركز التميز التربوى كلية التربية التعليم الجامعي إعداد الباحثين Jobs Education

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