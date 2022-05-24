صحة السويس ينجح في إجراء جراحة نادرة لإزالة ورم ليفي لمريضة

أجري الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان عملية ناجحة لإستئصال ورم ليفي داخل الرباط العريض للرحم فيما يعرف ب " broad ligament Fibroid "، لمريضة تبلغ من العمر ٣٧ عام مع الحفاظ علي الرحم.

وعاون الحفناوي في التدخل الجراحي فريق طبي مكون من الدكتور بلال عبد اللطيف والدكتور ماهر رشاد ودكتور أحمد هجرس وطاقم طبي من التمريض.

وحصل الدكتور إسماعيل الحفناوي على دكتوراه التوليد وأمراض النساء ويمارس دوره التعليمي لأطباء الزمالة ونواب أمراض النساء، وفي هذا الصدد أوضح أن هذه العملية تأتى في إطارحرص مديرية الصحة علي تدريب الأطباء علي رأس العمل ونقل الخبرات العلمية والمهنية.