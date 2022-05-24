تطبيق الإجراءات الاحترازية.. جامعة كفر الشيخ تستعد لامتحانات نهاية العام

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة بدأت الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انعقادها في بداية شهر يونيو المقبل.

وطالب د. دسوقي بسرعة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وكذلك تحديد رؤساء الكنترولات والالتزام بالشروط الواجب توافرها بشأن أعضاء الكنترولات ورؤساء اللجان، وحصر أعداد المراقبين وإعلانهم بضوابط الامتحانات، مع عدم قبول أعذار إلا بموافقة السلطة المختصة.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على ضرورة تجهيز لجان الامتحانات بالمتطلبات الضرورية لراحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، مع ضرورة تواجد رئيس الكنترول خلال فترة الامتحانات، وتجهيز الأماكن المختصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع درجة الاستعداد بالنسبة لتجهيز اللجان.

كما شدد على تشكيل لجان الممتحنين وكشوف الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسبا، مشيراً إلى الالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة للوقاية من فيروس كورونا بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.