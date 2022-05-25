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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إصدار كلاسيكي للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لـ تويوتا فوررنر

فور رنر موديل 2023
فور رنر موديل 2023

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرح إصدار خاص للسيارة فور رنر للاحتفال بالذكرى الأربعين لانطلاق الجيل الأول منها عام 1982 ، التى تم اطلاق عليها العديد من الالقاب من بينها وحش الصحراء و ملكة الطرق الوعرة .

فور رنر موديل 2023

وأوضحت شركة تويوتا ان السيارة فوررنر ، هى الان فى جيلها الخامس والذى استمر 13 عام ، ولكن الاصدار الاحتفالى الخاص منها ياتى كموديل 2023 محدود الانتاج ، بلمسات جمالية خارجية مستوحاة من سيارات فور رنر من الثمانينات، وطلاء كلاسيكي بديع كذلك، وشعار الذكرى الأربعين.

 

وظهر الطراز الكلاسيكى الخاص من تويوتا فوررنر ، بجنوط 17 إنش جديدة نحاسية، ولمسات نحاسية داخلية لتخييط المقاعد، وسقف قمري كهربائي، وسيتوفر الإصدار بالدفع الرباعي بشكل حصري .

فور رنر موديل 2023

وتشمل السيارة فور رنر موديل 2023 بشكل عام فتشمل أنظمة سلامة قياسية جديدة مثل راصد النقطة العمياء بتقنية التحذير من الزحام الخلفي لجميع الفئات، ومصابيح أمامية LEDعالية الأشعة بشكل قياسي كذلك، وستنطلق السيارة في الأسواق قبل نهاية العام.

فور رنر موديل 2023

وتنوي شركة تويوتا صنع 4,040 نسخة فحسب من الإصدار الكلاسيكي للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لالسيارة تويوتا فوررنر .

فور رنر موديل 2023

والجدير بالذكر ان السيارة تويوتا فور رنر بمكانتها الخاصة وشعبيتها العالمية وبالأخص في السوق الأمريكي، مع ازدياد مبيعاتها هناك بـ 12.1% خلال 2021 إلى 144,696 سيارة رغم مرور 13 عاماً على انطلاق الجيل الخامس الحالي في الأسواق .

الدفع الرباعي سيارات تويوتا اليابانية فور رنر بالذكرى الأربعين تويوتا فوررنر

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