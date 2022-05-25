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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة فى العالم

أول دراجة نارية ذاتية
أول دراجة نارية ذاتية القيادة

اعلنت شركة ياماها اليابانية ، الكشف عن أول دراجة نارية ذاتية القيادة ، ليدخل قطاع الدراجات النارية عصر جديد من التكنولوجيا الحديثة .

 

واوضحت شركة ياماها اليابانية ، ان الدراجة النارية ذاتية القيادة الجديدة ، بأمكانها السير بلا سائق معتمدة على تقنية التحكم الذاتي، حيث بإمكان لراكبها برمجتها لتأخذه حيث يريد بنظام السائق الآلي أو ما يعرف بالأوتو بايلت.

 

كما ان الدراجة النارية ذاتية القيادة الجديدة مزودة بأجهزة استشعار وكاميرات ومجسات تمكنها من التعرف على الوجهات المحددة لها، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

أول دراجة نارية ذاتية القيادة

وكانت قد أعلنت كلا من ياماها وتويوتا عن خطط لتطوير محرك هيدروجيني بـ 8 اسطوانات سعة 5.0 لتر لاستمرار العمل بمحركات الاحتراق الداخلي وهو الهدف النهائي للشركتان خاصة تويوتا المعروفة بتمسكها بمجموعة نقل الحركة التقليدية خاصة وأنها تقدم أفضل أداء لسيارات البنزين. 

 

فيما أعلنت الشركتان، عن استمرار تطوير محركات الاحتراق الداخلي  مع متابعة أهدافها الخاصة بالانبعاثات الضارة والوصول الحياد الكربوني وهي الخطط المعلنة لجميع الشركات.

 

قال "يوشيهيرو هيداكا" رئيس شركة ياماها موتور في بيان "نعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في الوقت نفسه لدينا التزام نحو محرك الاحتراق الداخلي خاصة وأن اسم شركتنا يحمل اسم "موتور" وهو ما يوضح شغفنا وحبنا للمحركات التقليدية". 

 

وأضاف "تحتوي محركات الهيدروجين على إمكانية أن تكون محايدة للكربون مع الحفاظ على منظومة العمل بمحرك الاحتراق الداخلي ليبقى على قيد الحياة ولا يندثر. إن التعاون مع شركات ذات ثقافات مؤسسية مختلفة ومجالات خبرة مختلفة بالإضافة إلى زيادة عدد شركائنا  هي الطريقة المثلى التي نريد أن تقودنا إلى المستقبل".

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