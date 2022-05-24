بعد إعلان أردوغان.. أمريكا تحذر تركيا من شن عملية عسكرية في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ستعرض الاستقرار الإقليمي وكذلك القوات الأمريكية للخطر.

وقال برايس في إفادة صحفية: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير والمناقشات حول الزيادة المحتملة للنشاط العسكري في شمال سوريا، لا سيما تأثيرها على السكان المدنيين هناك".

وأضاف: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان لكلا الجانبين الحفاظ على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها، والتي عملت على تعزيز الاستقرار في سوريا والعمل من أجل حل سياسي لهذا الصراع".

وتابع: "نتوقع أن تلتزم تركيا بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر 2019 بما في ذلك وقف العمليات الهجومية في شمال شرق سوريا".

وقال برايس: "نحن ندرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة على الحدود الجنوبية للبلاد، لكن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعرض القوات الأمريكية ضمن التحالف ضد داعش للخطر".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن القوات المسلحة التركية ستبدأ عمليات على حدود سوريا قريبا.