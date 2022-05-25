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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل تستحق ساعة آبل الذكية Apple Watch S8 الشراء مقارنة بالإصدار السابق؟

هل تستحق Apple Watch
هل تستحق Apple Watch S8 الشراء مقارنة بالإصدار السابق؟

شارك المصمم العالمي لد فوفا ببعض التصورات لساعة آبل الجديدة القادمة Apple Watch S8 حيث ستأتي بتصميم مميز على شكل مربع للشاشة، مع الحفاظ في نفس الوقت ظهر الساعة من الأسفل بالشكل الدائري لتصبح أكثر راحة في معصم اليد.

 

وأشارت التسريبات إلى أن الجيل الثامن من ساعات شركة آبل الذكية، ستحتوي على مجموعة مهمة من الميزات، والتي ستجعلها تتفوق على منافسيها من الأجهزة القابلة للارتداء مثل شركة سامسونج.

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ووفقا لما نشر موقع phonearena التقني تختلف ساعة Apple Watch S 8 الجديدة عن الإصدار الحالي للساعة Apple Watch S 7 حيث أن الزجاج الموجود في مقدمة الساعة سيتغير من الشكل المنحني إلى الشكل المسطح تمامًا.  

 

كما تم تصور حدود الشاشة أيضًا على أنها ستبدو أكثر نحافة وبذلك ستكون الساعة الذكية الجديدةApple Watch S8 من بين الساعات التي تتمتع بأفضل نسبة شاشة إلى الجسم بالإضافة إلى وجود فتحات أكبر من الإصدار السابق بشكل ملحوظ لمكبر الصوت على اليسار مما سيعطي جودة صوت أفضل ، بالإضافة إلى أنه وجود الزر الرئيسي الكبير والزر الجانبي الآخر على اليمين.

 

أما من حيث المستشعرات ، فمن غير المفترض أن نرى أي تغييرات جذرية Apple Watch S8 مقارنة ب Apple Watch S7 حيث الساعة في قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم.

 

ولكن وعدت آبل لانفرادها بتقنية غير مسبوقة في قياسات درجة الحرارة وقياس سكر الدم وضغط الدم في Apple Watch S8

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