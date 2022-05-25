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رئيس التحرير
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تعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن آلية إعلانها ، وذلك بعد أن أنهى طلاب الصف الاول الثانوي اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كافة التفاصيل المتاحة بشأن آلية إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

حصل موقع صدى البلد على رد رسمي بِشأن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعمال تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بشكل منتظم ، مشيرةً إلى أنه بمجرد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات سيتم فورا اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات

وعن أسرار و كواليس تصحيح امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتولى المدارس تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية الورقية ، ثم تقوم بجمع درجات الامتحانات الالكترونية مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن  آلية اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :  سيتم اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الفصل الدراسي الثاني  بالدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022  ستشمل نتيجة كلا من الفصل دراسي الاول والفصل الدراسي الثاني ، مشيراً إلى أن كل فصل نتيجته تمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية للعام الدراسي كله .

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه لا صحة لـ اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في نهاية العام بدون درجات في شكل اجتياز أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض.

تحويل تقديرات الترم الاول درجات لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكانت قد اُعلنت نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الفصل الدراسي الاول ،  في صورة تقديرات وليس درجات كما يلي :

  • من 85 : 100 ممتاز
  • من 65 لأقل من 85 جيد جدا
  • من من 50 لأقل من 65 جيد
  • أقل من 50 ضعيف

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس احتفظت بدرجات الطلاب في الترم الأول قبل تحويلها لتقديرات ، ليتم استخدام هذه الدرجات في اعلان نتيجة الصف الاول الثانوي 2022 بالاسم و رقم الجلوس في الفصل الدراسي الثاني بالدرجات 

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