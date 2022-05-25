إيهاب إسماعيل: مصر قطعت أشواطا كبيرة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة

أكد المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر قطعت أشواطا كبيرا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة.



أضاف إيهاب إسماعيل، في حوار لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى للتليفزيون المصري، أن مصر تتمتع بأقل تكلفة في الطاقات المتجددة وهذا عنصر مهم في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرا لتهيئة كل البنية التحتية والذي يجذب المستثمرين بشكل كبير.

وتابع المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن العالم يتجه إلى التحول الأخضر والطاقة الخضراء، أي الطاقة المتجددة المودة من الشمس والرياح.



وفي السياق نفسه أشار المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أن وهناك مستثمرين وقعوا مذكرات تفاهم مع صندوق مصر السيادي للاستثمار في الطاقة المتجددة على أرض مصر.