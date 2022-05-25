هل روسيا وراء أزمة غذاء عالمية.. هذا ما قالته معلومات استخبارية أمريكية

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى وقف جميع العمليات التجارية البحرية في الموانئ الأوكرانية، وفقًا لمعلومات استخبارية أمريكية رفعت عنها السرية مؤخرًا، مما أدى إلى قطع سلعة تصدير مهمة لأوكرانيا ومخاطرة بحدوث أزمة غذاء عالمية، وهو ما يقول بحسب سي إن إن الإخبارية الأميركية، إن روسيا تساهم في حدوث أزمة غذاء عالمية.

في الأشهر التي تلت تحرك روسيا للغزو في فبراير، أقامت روسيا "حصارًا فعليًا" في الثلث الشمالي من البحر الأسود، وفقًا لمسؤول أمريكي قدم خريطة سرية للمنطقة لشبكة سي إن إن CNN شريطة عدم الكشف عن هويته.

تحلل الخريطة كثافة السفن القادمة والمغادرة من الموانئ الأوكرانية قبل بدء الصراع وبعده، ما يُظهر انخفاضًا كليًا تقريبًا في حركة المرور التجارية إلى الموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف بعد بدء الغزو.

توفر خريطة ثالثة تصورًا حاليًا لكثافة السفن البحرية الروسية المتجمعة في البحر الأسود قبالة الساحل الأوكراني ، وتسلط الضوء على "بؤر النشاط" ، وفقًا للمسؤول الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي، مرددًا التقييم الواسع للمحللين الغربيين والمسؤولين الحكوميين "لا يمكن التقليل من تأثير تصرفات روسيا لأن الصادرات البحرية الأوكرانية حيوية للأمن الغذائي العالمي".

وأشار المسؤول إلى أن أوكرانيا توفر حوالي 10٪ من صادرات القمح في العالم ، والتي تخرج الغالبية العظمى منها من البلاد من موانئ البحر الأسود.

وفي السياق، فقبل الحرب، كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وخامس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

و جاء ما يقرب من 30٪ من التجارة العالمية من القمح من روسيا وأوكرانيا وحدهما.

ويشتري برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة - الذي يساعد في مكافحة انعدام الأمن الغذائي العالمي - حوالي نصف القمح من أوكرانيا كل عام، وهو في هذا المنحى يحذر من عواقب وخيمة إذا لم يتم فتح الموانئ الأوكرانية.

ذكرت شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجرون مناقشات حول كيفية تطوير طرق آمنة لنقل الحبوب من أوكرانيا وسط مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية العالمية. يبدو أن صور الأقمار الصناعية الجديدة التي أوردتها ونشرتها شبكة سي إن إن تدعم المزاعم الأوكرانية بأن روسيا تسرق أيضًا مخزون الحبوب من الموانئ التجارية.

لفت المسؤول الأمريكي إلى إنه منذ بداية الصراع، أرهبت روسيا حركة المرور التجارية ، وأعاقت في بعض الأحيان المرور الآمن إلى أوكرانيا عبر مضيق كيرتش، وأعاقت السفن الحربية المتمركزة قبالة السواحل الأوكرانية بشكل واضح ، وضربت الموانئ الأوكرانية.