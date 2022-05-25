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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرحة طلاب أولى ثانوي بـ الأحياء وآخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني| فيديو

صدى البلد

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي والإلكتروني، لامتحان الأحياء اليوم الأربعاء الموافق٢٥ مايو، والذي يعتبر آخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتمت الإجابة عليهم تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في امتحان الاحياء، والتي جاءت أغلبها ردود فعل حول أسئلة الامتحان التي تناسب الطالب المتوسط والملم بكافة أجزاء المنهج المقرر.

وقال الطالب محمد علي، أن الامتحان جاء سهل نسبيا، وأدى بشكل ممتاز، وأنه لم يواجه أي مشكلة فنية في التابلت، معبراً عن سعادته بالإجازة.

بينما أشار محمود كريم، أن امتحان الاحياء جاء سهل باستثناء أسئلة كانت تحتاج للتفكير، وأنه في المجمل جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وتابع خالد نور، أن الامتحان كان سهل والوقت مناسب للإجابة على كافة الأسئلة، متمنياً التوفيق في العام القادم، وسعيد بإجازة نهاية العام الدراسي الحالي.
وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن التفاصيل التقنية لإدارة منظومة الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي .

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أن المنظومة المستخدمة في الامتحانات الالكترونية لطلاب لصفين الاول والثاني الثانوي ، تتعامل مع 700 ألف طالب يوميا ، وهذا العدد اكثر من إجمالي عدد طلاب جميع المراحل التعليمية في فنلندا من حضانة للثانوية العامة
 

الصفين الاول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نهاية العام الدراسي امتحان الاحياء الدكتور طارق شوقي وزير التربية

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