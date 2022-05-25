دور الحاضنات التكنولوجية لمساندة رواد الأعمال.. ورشة عمل بجامعة سوهاج

نظم نادى ريادة الأعمال بجامعة سوهاج"التايكو" المكون الرابع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والإبتكار «التايكو»، ورشة عمل بعنوان "دور الحاضنات التكنولوجية لمساندة رواد الأعمال"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك أون لاين عن طريق برنامج zoom.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من ورشة العمل

تعريف الطلاب بكيفية تنفيذ مشروع ريادى وتحويله إلى شركة ناشئة، والعمل على تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأهيل المُرشحين المُحتملين للإحتضان، ونشر برنامج حاضنات متكامل، إلى جانب تطوير شبكة محلية وإقليمية ودولية من شركاء الأعمال والجهات التابعة لدعم برنامج الحاضنات.

وأضاف الدكتور معتز حسن عطا مدير نادي ريادة الاعمال بالجامعة، أن الورشة تضمنت التعريف بريادة الأعمال، وكيفية طرق الإحتضان للمشاريع الناشئة، وطرق التحويل إلى مشروع صغير.

بالإضافة إلى معرفة العقبات التي تواجه رائد الأعمال عند تنفيذ أي مشروع فى أحد المناطق الصناعية، وكيفية تذليل تلك العقبات، إلى جانب التعريف بالثورة الصناعية الرابعة والروابط التى تربطها برائد الاعمال.

وأكد الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة والمحاضر بورشة العمل، على أن الحاضنات التكنولوجية تعد أداة تحفيز إستراتيجية تقوم بتُعزز التنمية الإقتصادية، وتُسهم في تغيير العالم من حولنا.

وأوضح مزايا الحاضنات التكنولوجية لخلق المزيد من فرص العمل وتسخير التكنولوجيا في رفع وتحسين مستوى المعيشة كونها آلية للمشاريع الجديدة والمشتركة وريادة الأعمال التكنولوجية.