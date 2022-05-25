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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يستقبل نظيرته الجنوب أفريقية لعقد جلسة مباحثات

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل نظيرته لدولة جنوب افريقيا

 استقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم  الأربعاء الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية. 

ويعقب الجلسة ختام أعمال اللجنة المشتركة المصرية الجنوب إفريقية التي انطلقت أمس الثلاثاء، ومؤتمر صحفي مشترك.

وترأس الاجتماعات السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية من الجانب المصري، والسفير فضل نصر الدين نائب وزير الخارجية ومدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الجنوب إفريقية، في حين ستختتم اللجنة أعمالها على المستوى الوزاري يوم 25 مايو الجاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الجنوب إفريقية ناليدى باندور.

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