لا تترك هاتفك الآيفون مغلقا أبدا.. الهاكرز في انتظارك

يميل معظم الأشخاص عادة إلى اقتناء هواتف آيفون iPhone من آبل، بسبب اعتقادهم أنها واحدة من أكثر الهواتف الذكية التي تتمتع بالأمان والخصوصية، ولكن حقيقة الأمر أن هواتف آيفون هي الأكثر عرضة لخطر الاختراق بواسطة الهاكرز لاسيما عند ترك الهاتف مغلقا.

ووفقا لتقرير بحثي صادر من جامعة متخصصة في العلوم التقنية، فإن هواتف آيفون هي الأكثر عرضة للهاكرز عند إيقاف تشغيلها ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى تقنيات الشبكات اللاسلكية المختلفة، بحسب ما نشر موقع Gizmochina التقني.

لهذا السبب لا تترك هاتفك الآيفون مغلقا أبدا

فعند إيقاف تشغيل هاتف آيفون، تظل معظم الشرائح اللاسلكية ، مثل Bluetooth و NFC (اتصالات المجال القريب) و UWB (النطاق العريض للغاية) تعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة، وأشار التقرير إلى أن هذه الشرائح اللاسلكية لا تعتبر أي نوع من أنواع الخلل البرمجي بل إنها تخدم أهداف معينة لصالح المستخدمين.

وتقدم شركة آبل خدمة Find My Network التي تساعد في تحديد أو العثور على موقع منتجاتها سواء عند فقدها أو سرقتها كما تتيح هذه الميزة أيضًا إمكانية الوصول إلى عناصر مثل بطاقات الائتمان والمفاتيح الرقمية وغيرها.

ولسوء الحظ، تعد هذه الميزة هي سلاح ذو حدين لأن هذه الشرائح اللاسلكية لها وصول مباشر إلى العناصر الآمنة بمعنى آخر، ومن المحتمل أن يستغلها الهاكرز لتثبيت برامج ضارة على هواتف آيفون حتى عندما لا يكون نظام iOS قيد التشغيل.

وبالإضافة إلى أن هذه الشرائح اللاسلكية نشطة في وضع الطاقة المنخفضة (LPM) وللأسف يستطيع الهاكرز استخدام Bluetooth LPM لتشغيل البرامج الضارة على هواتف آيفون الذكية و الحصول على موقع شخص ما وتعقبه أو تشغيل ميزات جديدة على هواتفهم، وجدير بالذكر أنه من الصعب تغيير ذلك عبر أي طريقة برمجية بسبب أن هذه الميزة مثبتة بالنظام الأساسي للجهاز.