عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تترك هاتفك الآيفون مغلقا أبدا.. الهاكرز في انتظارك

هاتف آيفون
هاتف آيفون

يميل معظم الأشخاص عادة إلى اقتناء هواتف آيفون iPhone من آبل، بسبب اعتقادهم أنها واحدة من أكثر الهواتف الذكية التي تتمتع بالأمان والخصوصية، ولكن حقيقة الأمر أن هواتف آيفون هي الأكثر عرضة لخطر الاختراق بواسطة الهاكرز لاسيما عند ترك الهاتف مغلقا.

ووفقا لتقرير بحثي صادر من جامعة متخصصة في العلوم التقنية، فإن هواتف آيفون هي الأكثر عرضة للهاكرز عند إيقاف تشغيلها ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى تقنيات الشبكات اللاسلكية المختلفة، بحسب ما نشر موقع Gizmochina التقني.

 

ثمن آيفون 13 في الإمارات.. آخر إصدارات هواتف العملاق الأمريكي آبل

آبل تواجه انتقادات واسعة بسبب عيب خطير في هواتف آيفون

 

لهذا السبب لا تترك هاتفك الآيفون مغلقا أبدا

فعند إيقاف تشغيل هاتف آيفون، تظل معظم الشرائح اللاسلكية ، مثل Bluetooth و NFC (اتصالات المجال القريب) و UWB (النطاق العريض للغاية) تعمل لمدة تصل إلى 24 ساعة، وأشار التقرير إلى أن هذه الشرائح اللاسلكية لا تعتبر أي نوع من أنواع الخلل البرمجي بل إنها تخدم أهداف معينة لصالح المستخدمين.

وتقدم شركة آبل خدمة Find My Network التي تساعد في تحديد أو العثور على موقع منتجاتها سواء عند فقدها أو سرقتها كما تتيح هذه الميزة أيضًا إمكانية الوصول إلى عناصر مثل بطاقات الائتمان والمفاتيح الرقمية وغيرها.

ولسوء الحظ، تعد هذه الميزة هي سلاح ذو حدين لأن هذه الشرائح اللاسلكية لها وصول مباشر إلى العناصر الآمنة بمعنى آخر، ومن المحتمل أن يستغلها الهاكرز لتثبيت برامج ضارة على هواتف آيفون حتى عندما لا يكون نظام iOS قيد التشغيل.

وبالإضافة إلى أن هذه الشرائح اللاسلكية نشطة في وضع الطاقة المنخفضة (LPM) وللأسف يستطيع الهاكرز استخدام Bluetooth LPM لتشغيل البرامج الضارة على هواتف آيفون الذكية و الحصول على  موقع شخص ما وتعقبه أو تشغيل ميزات جديدة على هواتفهم، وجدير بالذكر أنه من الصعب تغيير ذلك عبر أي طريقة برمجية بسبب أن هذه الميزة مثبتة بالنظام الأساسي للجهاز.

آيفون هواتف آيفون الايفون الهاكرز هاتفك الآيفون إيقاف هاتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

سامسونج تستثمر 356 مليار دولار في إنتاج أشباه المواصلات والذكاء الاصطناعي

شاومي تطلق سماعتها اللاسلكية Redmi Buds 4 Pro بمواصفات رائعة

سامسونج تطلق الإصدار التجريبي من One UI لمالكي Galaxy Watch4

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme C30 بإمكانات مميزة

ترشيحاتنا

سفير مصر بالكويت: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا للارتقاء بالقارة الإفريقية

حماية المستهلك: الشركات ملزمة بتسليم السيارات للحاجزبن بالسعر القديم.. تفاصيل

انفجارات تهز أفغانستان..مقتل 14 شخصاً في استهداف مسجد بكابول وحافلات بمزار شريف

أخصائي التحاليل الفنان .. يوسف يحترف الرسم بالفحم ديجتال آرت ..شاهد

احتفالا بيوم أفريقيا..مصر تستهدف 30 مليار دولار صادرات لدول القارة خلال 3سنوات

ساديو ماني: تصريحات محمد صلاح مميزة كالعادة وأرغب في الفوز بالكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة الأهلى تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

فيديو

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ