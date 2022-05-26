سويلم: الرابطة لم تتعنت ضد الزمالك ونقل الملعب يحتاج موافقة أمنية.. فيديو

علق اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة على أزمة تغيير ملعب نادى الزمالك فى مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي من أجل خوض مباريات الفارس الأبيض على ملعب استاد الدفاع الجوي.

ونفي اللواء ثروت سويلم وجود أي أزمة على الاطلاق بين نادي الزمالك ورابطة الأندية المحترفة بسبب نقل مباريات الفريق إلى استاد الدفاع الجوي مشيرا إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تحدث معه فى هذا الأمر.

وقال اللواء ثروت سويلم فى تصريحات تليفزيونية: لا يوجد أى تعنت من جانب رابطة الأندية المحترفة اتجاه نادي الزمالك والقلعة البيضاء لا تتعرض إلى أى ظلم فى ملف تغيير ملعب الفارس الأبيض فى الدورى الممتاز.

أضاف اللواء ثروت سويلم: ليس لدى رابطة الأندية المحترفة أدني مشكلة فى تغيير ملعب نادى الزمالك لكن يجب الحصول على الموافقة الأمنية من أجل نقل مباريات الزمالك لملعب الدفاع الجوي وحتى الآن سيلعب على استاد القاهرة.

استطرد : الأمن يرفض خوض الأهلي والزمالك للمباريات على ملعب بترو سبورت وهذا أمر ليس لنا دخل فيه نهائي ومنذ بداية الموسم نادي الزمالك يخوض مبارياته علي ملعب استاد القاهرة.

وقال أيضا : مسابقة الدوري الممتاز تسير وفقا لضوابط منذ بداية الموسم ونادى الزمالك فى طلبه تغيير ملعب استاد القاهرة يسير وفقا للضوابط المتبعة والاشتراطات المتوفرة فى الملعب.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية لكرة القدم تلقت خطابا من نادي الزمالك بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الاول الى استاد الدفاع الجوي فى الدور الثاني من مسابقة الدوري بدلا من استاد القاهرة.

وقامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة .

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على نشر بيان من خلال الموقع الرسمي للنادي ردا على تصريحات لجنة الأندية بعدم إرسال النادي أي خطابات بنقل مبارياته في الدور الثاني.

في موقف غريب وغير مفهوم خرج بعض الأشخاص خلال الساعات الماضية يرددون أن نادي الزمالك لم يخاطب رابطة الأندية من أجل نقل مبارياته في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وكذلك ببطولة كأس مصر من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.

وردا على هذه الادعاءات الكاذبة ننشر الخطاب المرسل من نادي الزمالك الي لجنة الأندية لنقل مباريات نادي الزمالك من استاد القاهرة الي ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو " والذي تم إرساله منذ أربعة عشر يوما بتاريخ 11 مايو 2022.

وهذا الخطاب يكذب الادعاء أن الزمالك لم يخاطب لجنة الأندية لنقل مبارياته من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.