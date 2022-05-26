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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاقتصاد المصري ينمو 5.4%.. ومجلس الأمن يصوت اليوم على تشديد عقوبات كوريا الشمالية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

البطالة تتراجع إلى 7.2% خلال الربع الأول من 2022
السيسى في "يوم أفريقيا": مصر ستظل تسعى مع أشقائها لتحقيق التنمية المستدامة
الحكومة التونسية تقر مشروع أمر رئاسي يدعو للاستفتاء على دستور جديد
ليبيا.. الدبيبة يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية 2022
وزير خارجية أوكرانيا يتهم الناتو بالصمت حيال الغزو الروسي
واشنطن تدرج شبكة تهريب نفط لحرس إيران وحزب الله بقوائم الإرهاب

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزيرة التخطيط المصرية قولها إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما بنسبة 7.8 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 التي تنتهي في 30 يونيو ، متسارعا من 1.9 في المائة قبل عام.

وأضافت الوزيرة هالة السعيد في بيان نشره مجلس الوزراء أن النمو سجل 5.4 في المائة في الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس ، وهو الربع الثالث من السنة المالية لمصر.

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وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي هنأ فيها جميع الشعوب الإفريقية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث قال: "مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها".

وأضاف الرئيس السيسي: "وها نحن اليوم نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن مجلس الوزراء التونسي صادق على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية يوم الـ25 مم يوليو 2022.

وقالت "الوطن" إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أعلن عن موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما ينبئ بفشل توجهه لإجرائها، في شهر يونيو المقبل.

وذكرت "الأنباء" أن  الخارجية الأمريكية أعلنت تصنيف شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله الإرهابي ضمن المنظمات الإرهابية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الشبكة تدر عائدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس وحزب الله، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب".

دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الخميس بطلب من الولايات المتحدة على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردّاً على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات، في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حقّ الفيتو.

وقالت "القبس" إن  وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اتهم حلف شمال الأطلسي بـ "عدم فعل أي شيء" في مواجهة الغزو الروسي لبلاده، وأشاد من ناحية أخرى بـ "القرارات الثورية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا: "نحن ننظر إلى حلف الناتو كتحالف، كمؤسسة تتنحى جانبًا ولا تفعل شيئًا على الإطلاق".

 

 

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