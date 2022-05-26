حبس 22 عاطلا بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 22 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 22 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم أسلحة نارية "4 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 532 جراما من مخدر الهيروين، و40 جرامات من مخدر البانجو، و185 جراما من مخدر البودر، و620 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر الشادو، و50 جراما من مخدر الآيس، و60 جرام من مخدر الاستروكس.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.