عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 22 عاطلا بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 22 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 22 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
أسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا بطوخ والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والخصوص والعبور وبنها وكفر شكر، بحوزتهم أسلحة نارية "4 فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، بالإضافة إلى 532 جراما من مخدر الهيروين، و40 جرامات من مخدر البانجو، و185 جراما من مخدر البودر، و620 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر الشادو، و50 جراما من مخدر الآيس، و60 جرام من مخدر الاستروكس.
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية مدير أمن القليوبية المعمل الجنائى الاقراص المخدرة حائزى الأسلحة النارية مروجي المواد المخدرة مخدر الاستروكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش طائشة تقتل عريسا يوم خطوبته

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-5-2022

موضوعات متعلقة

تحرير 2370 مخالفة مرورية بحملة أمنية في القليوبية

ضبط 22 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية في القليوبية

ترشيحاتنا

رغم اضطرابات الطاقة.. مجموعة السبع تسعى للحفاظ على أهداف المناخ

جثة عارية وسلك كهرباء بمكان حساس.. تجديد حبس قاتلي ميكانيكي كرداسة

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة من 14% لـ 11%

اعتراف لأول مرة.. رئيس الوزراء الصيني: اقتصاد البلاد يواجه مخاطر حرجة

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني .. كل ما تريد معرفته عنها

مسجد الكيلاني.. أقدم مساجد جنوب سيناء وبني في القرن الـ 18 |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ