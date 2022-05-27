عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحب الثقة من النقيب أبرزها .. تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تضمن قانون نقابة الإعلاميين على عدد من الاختصاصات المتعلقة بالجمعية العمومية، والتي تؤلف للنقابة من المقيدين فى جدولى الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين، ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية. 

 

اختصاصات الجمعية العمومية

 

نصت المادة 22 من القانون على أن:" تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

1- انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقى أعضاء مجلس الإدارة.

2 - إقرار السياسة العامة للنقابة.

3- إقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

4 - إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5 - إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات، والموافقة على القروض التي يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.

6 - إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.

7 - اقتراح وإبداء الرأى فى تعديل قانون النقابة.

8 - تعديل رسم القيد والاشتراك السنوى ورسم التصاريح ورسم الدمغة.

9- إصدار ميثاق الشرف الإعلامى وتعديله.

10 - اعتماد القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالى لصندوق المعاشات.

11 - النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.

12 - تعيين مراقبي الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.

13 - سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

14 - الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية, أو أى أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.

 

رئاسة الجمعية العمومية

 

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنًا فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنًا. 

قانون نقابة الإعلاميين نقابة الاعلاميين الجمعيه العموميه الحساب الختامي الموازنة رئاسة الجمعية العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إيهاب جلال يدشن صفحه رسمية عبر فيس بوك...ساديو ماني يقترب من بايرن ميونخ..شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس

حدث ليلًا .. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة.. استعدادات صينية لغزو تايوان .. قرار من النيابة للمتهم بالتعدي على سالي عبد السلام

دراسة: التعديل الجيني يمكن أن يعزز الأمن الغذائي

أخبار العالم| أوكرانيا تعترف بهزيمة كبرى في الشرق وإسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

ترقيات جديدة للسيارة البافارية BMW 2 كوبيه 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ