بالكفن.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

شهدت قرية إدفا في سوهاج، بدء مراسم الصلح بين عائلتي "آل أبو الدقون" و"آل مقلد"، والتي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي إثر خلافات نشأت بين العائلتين.

وجاء ذلك بحضور اللواء ضياء أبو العزم سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء مصطفى محمد حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء أحمد عزيز مساعد مدير أمن سوهاج رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، والشيخ عارف علي رضوان مدير أوقاف إدفا بسوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجه.

وأعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن سعادته بالصلح وإنهاء تلك الخصومة الثأرية، موجهًا التهنئة لطرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفًا واحدًا من أجل التفرغ للبناء والتنمية.

وأشاد بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على أبناءنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، فلا تنمية بدون أمن وأمان، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

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