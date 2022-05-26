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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعن وجثمان محروق.. مقتل مصري وزوجته في ظروف غامضة بأمريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

عثرت السلطات الأمريكية، على جثتين لشخصين مقتولين في منزل، وكان معهما رجل اشتعلت فيه النيران وانقلب من الطابق الثالث إلى الأرض.

وحسبما قال مكتب شرطة مقاطعة لودون، الثلاثاء الماضي، إن المتوفين مصريين الجنسية، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مكتب الشرطة أنه تم العثور على رجل ميتًا خارج المنزل الريفي، حيث إن أحد الجيران حاول إطفاء ألسنة اللهب التي أمسكت بالأول .

وأضافت أنه عندما تم تفتيش المنزل عثرت الشرطة على امرأة ميتة في الطابق الثالث، وبدت وكأنها ضحية طعن.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أي شخص آخر بالمنزل وقت وقوع الحادث.

ولم تحدد الشرطة هوية الشخصين رسميًا، لكنها قالت إنهما زوجين من مصر ولديهما ثلاثة أطفال في سن الدراسة.

وذكرت الشرطة أنها ما زالت تحقق في كيفية وقوع الحادث، وما زالت تنتظر تأكيد هوية الرجل قبل الإفصاح عن تلك المعلومات.

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