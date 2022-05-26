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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الثعابين خرجت من الجحور لمواجهة مشروع مصر الوطني.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن زراعة البنجر في مشروع “مستقبل مصر” هو مال مصر الجديد في السكر، مؤكدا أنه نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان  حملات التشكيك في الدولة لا تنتهي، على الرغم من ان مشروع حياه كريمة يكلف الدولة تريليون جنيه بالأسعار الجديدة.

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن الثعابين خرجت من الجحور لمواجهة مشروع مصر الوطني مؤكدا أنه لا نريد الوجوه الكريهة في الحوار الوطني.

 

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، انه لا أثق في أحد هاجم الجيش والشرطة والقضاء، إضافة إلى أن الحملة الممنهجة ضد مصر لا تتوقف. 

 

واستكمل مصطفى بكري، إن القائد الذي أنقذ البلد لا يمكن أن يهدر حقوق الشعب، مؤكدا أن من يخاف على الوطن بصدق يرفع صوته للرئيس السيسي.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري القمح الشرطة حياة كريمة

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