جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الحادي عشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالغردقة

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

ويشارك في تنظيم المؤتمر قسم جراحة العظام بالجامعة وجمعية جراحة العظام المصرية واتحاد روابط جراحة اليد العربية وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم جراحة العظام والدكتور فؤاد عسل الأمين العام لاتحاد روابط جراحة اليد العربية.

وخلال كلمته رحب الدكتور مصطفى عبدالخالق بضيوف المؤتمر وأكد على اهتمام ادارة الجامعة بتنظيم المؤتمرات والعديد من اللقاءات العلمية وخاصه في المجال الطبي لما تحمله من فوائد مباشرة لتبادل العلم والخبرة لشباب الأطباء ومساعدتهم في دعم مهاراتهم، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع الاساتذة والعلماء وذلك ليتمكنوا من تقديم خدمة طبية علاجية متميزة.

وأشاد "عبد الخالق" خلال كلمته بدور وحدة الجراحات الميكروسكوبية وخدماتها العلاجية التي لا تقتصر على محافظات الصعيد فقط بل تمتد لمحافظات الجمهورية، حيث تعد من الوحدات المتميزة التي تتعامل مع مرضى الإصابات التى ينتج عنها قطع فى الأوردة أو الشرايين أو الأعصاب أو الأوتار.

كما رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف المؤتمر وقال ان المؤتمر يناقش الجديد في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بصفة خاصة وجراحة العظام بصفة عامة، وتتضمن فعالياته ٨ جلسات علمية تناقش٥٠ بحثا وورقة علمية، كما يتضمن المؤتمر بث فيديوهات لبعض العمليات الجراحية الهدف منها التعليم والتعلم ومشاركة الاطباء الشباب في المناقشات وحثهم على تحمل المسئولية.

وأضاف "النعماني"ان المؤتمر يشارك به نخبة من أساتذة واستشاريي جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من مختلف جامعات مصر ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات التعليمية، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة ايام ويقام أيضا المؤتمر العلمي الرابع لرابطة اتحاد جمعيات اليد العربية بحضور نخبة متميزة من جراحي اليد العرب من مختلف الدول العربية الكويت واليمن وليبيا وسوريا والعراق والسعودية وتونس والمغرب.