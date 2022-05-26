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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ كفر الشيخ: نستهدف توريد 450 ألف طن قمح من المزارعين

صدى البلد

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الموسم الجاري في حصاد القمح مبشر بكل الخير، مشيرا إلى أن المحافظة نستهدف توريد 450 ألف طن قمح من المزارعين مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وأضاف اللواء جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس 201 ألف و102 طن من الأقماح من خلال 23 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن المحافظة.

تابع محافظ كفر الشيخ، محصول القمح سلعة أمن قومي والجميع يعمل على تحقيق المستهدف من موسم حصاد القمح، مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة".
 

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