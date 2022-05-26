أول تعليق من الجيش اللبناني علي سقوط الدرون الإسرائيلية ببلدة رميش

صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان بشأن حادث سقوط الدرون الإسرائيلية بالقرب من بلدة لبنانية حيث قالت فيه : بتاريخ 26 /5 /2022، وقرابة الساعة 18.30 سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية.

وأضاف البيان قائلا : وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبيّن خلّوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها.

وختم قائلا : وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.