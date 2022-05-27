تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أمن البيانات

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل



ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة حول أمن البيانات والشبكات فى تمام الساعة الخامسة يومي الأحد والإثنين ١٢ و ١٣ يونيو.

جدير بالذكر انه قد شاركت جامعة حلوان في البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة لكوادر الجامعة والذي عقد في رحاب الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وذلك بحضور قيادات الجامعة من العمداء و الوكلاء و أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومجموعة من الكوادر الإدارية بجامعة حلوان لإعداد الجهاز الإداري للدولة والقيادات تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتى ذلك في ظل حرص برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على مكافحة الفساد، و تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.

وتضمن البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة تعريف الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته والاطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ومؤسسات الدولة المصرية، وأهم التشريعات والقوانين وأهم الاجهزة الرقابية، واستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.