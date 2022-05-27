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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معوض : زيادة المعاشات تم إقرارها مبكرا بقرار رئاسي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية

المعاشات
المعاشات

قال اللواء جمال معوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ؛ إن التوقيت الطبيعي لصرف زيادة المعاشات من كل عام هو نهاية شهر يوليو لكن رئيس الجمهورية بادر بزيادة المعاشات في شهر إبريل إحساسا منه بالأزمة الإقتصادية العالمية  .

أضاف جمال معوض في مداخله هاتفية على قناة سي بي سي في برنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي ؛ أن الزيادة التي صرفت منذ أبريل توقيتها الأصلي نهاية شهر يوليو لكن تم التبكير بقرار من رئيس الجمهورية .

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ؛ أن الرئيس وجه بعمل لجنه لحصر أموال التأمينات وذلك منذ عام 2014 وحصر أموال التأمينات لدى الخزانه ومعرفة سبل السداد لرد أموال التأمينات مرة أخرى فتم صدور قرار عام 2019 برد أموال التأمينات على أقساط سنوية لمدة 50 قسط .

أشار معوض إلى أن تم إلزام الخزانة بالسداد في القسط الأول بمبلغ 160 مليار ونصف جنيه والثاني كان مبلغ 170 مليار جنيه والقسط الثالث في هذا العام 180 مليار جنيه وفي العام المالي الجديد في شهر يوليو سيتم تسديد 190 ونصف مليار جنيه لانه قسط متزايد سنويا .

الهيئة القومية للتأمينات المعاشات صرف زيادة المعاشات جابر القرموطي

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