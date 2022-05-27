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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهمة الأولى لعيد مرازيق .. مصر المقاصة يستضيف فاركو

مصر المقاصة
مصر المقاصة

يحل فريق فاركو ضيفا ثقيلا علي منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام التاسعة مساء علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة ال ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعي فريق فاركو  بقيادة  البرتغالى نونو ألميدا لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره الناجح حيث لم يخسر الفريق خلال ٨ مواجهات رفقة مدربه.

علي جانب آخر يدخل فريق مصر المقاصة المباراة الأولي لمدربه عيد مرازيق سعيا وراء تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب .

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن في ترتيب الدوري  الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

المقاصة مصر المقاصة فاركو عيد مرازيق

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