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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصفت بـ البطلة.. قصة طفلة قتلها سفاح تكساس بعدما اتصلت بالشرطة

صدى البلد

عاشت الولايات المتحدة، صدمة كبيرة بعد وقوع مذبحة ارتكبها مراهق يدعى سلفادور راموس في مدرسة ابتدائية جنوب ولاية تكساس حيث قتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين.

 

وخلفت تلك الجريمة المروعة، مآس لعائلات الصغار الذين قضوا وهم لم يتجاوزا بعد سن الـ 11 عاماً.

إلا أن قصة لطفلة عمرها 10 سنوات، تدعى أميري جو غارزا، تركت أثراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت بالـ "بطلة".

 

فقد كشفت بيرلندا أيولا 49 عاماً، جدة أميري، أن الصغيرة حاولت الاتصال برقم النجدة عبر هاتفها الخليوي قبل مقتلها.

 

وأضافت باكية "كان من الممكن أن يأخذ هاتفها منها، أو كان بإمكانه كسره، أو فعل شيء ما، لكنه أطلق عليها الرصاص ليرديها قتيلة"، مشددة على أن حفيدتها "كانت بطلة لأنها حاولت الاتصال برقم النجدة 911 ، لإنقاذ نفسها وأصدقائها"، بحسب ما نقلت مجلة "بيبول".

 

إلى ذلك، أشارت إلى أن أميري كانت تحب مساعدة وحماية الآخرين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأخيها الصغير، زين البالغ من العمر 3 سنوات، والذي تقبله كل صباح قبل ذهابها إلى المدرسة.

كما قالت إنها كانت بارعة ومتفوقة في حياتها الدراسية فقد حصلت على شهادة شرف في نفس اليوم الذي اقتحم مطلق النار فصلها الدراسي وقتلها هي وزملاءها.

 

من جانبه، قال والد أميري، أنجل غارزا، في منشور عبر صفحته في فيسبوك "حبيبتي الصغيرة تطير الآن مع الملائكة.. ".

الولايات المتحدة تكساس مذبحة الجريمة معلمين الشرطة

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