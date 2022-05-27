عاجل
محمد شبانة يجري عمليتين جراحيتين باستئصال المرارة والزائدة الدودية تموين الغربية: توريد 138 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد جامعة عين شمس في أسبوع .. كلية الطفولة وبرامج بهندسة يتسلمان شهادات اعتماد جودة التعليم.. مفتي الجمهورية يشهد ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار الأحد.. مشاركة قوية بمهرجان الطبول والفنون التراثية ثقافة مطروح تنظم مؤتمرا لذوي الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل رئيس إدارة البساتين بالزراعة: إنتاج التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تعلن تجهيز 100 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية

صدى البلد

أعلن الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، انتهاء المديرية من تجهيز ١٠٢ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة  استعدادا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية التي تبدأ غداً السبت والتي يخوضها ٣٢٣٥٢ طالب وطالبة فى التعليم الصناعى والتجارى والزراعى.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة المكلفة راجعوا استيفاء اللجان والاستراحات لكافة الإجراءات الاحترازية والمتطلبات اللازمة من أثاث وتجهيزها بالمراوح ومبردات المياه.

 

تعليم قوص بقنا: 16 لجنة تستعد لاستقبال 5209 طلاب وطالبات بامتحانات الفني

محافظ قنا : التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدًا من الشفافية

 

وأضاف خالد، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة تأمين مركز توزيع الأسئلة ولجان الامتحان بجانب مشاركة مديرية الصحة فى إمداد اللجان بالأطقم الطبية ومديرية التموين لتوفير الخبز لرؤساء اللجان والملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة.

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أن امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنية تحظى بمتابعة دقيقة من محافظ قنا ، استكمالاً لامتحانات نهاية العام الدراسى بالشهادات العامة والنقل.

 

جدير بالذكر أن ٤٥ لجنة للتعليم الصناعى يستقبلون ١٤٤٤٨ طالب ، بينما ٣٦ لجنة للتعليم التجارى يستقبلون ٩٦١٠ طالب ، ١٩ لجنة للتعليم الزراعي يمتحن بها ٨٢٩٤ طالب ، و غرفة عمليات التعليم الفنى بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات فى حالة انعقاد دائم ومستمر منذ بداية الامتحانات العملية للوقوف على سير الامتحانات وتذليل كل ما يؤثر عليها.

 

 

قنا تعليم قنا امتحانات التعليم الدبلومات الفنية التعليم الصناعى التجارى الزراعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

موضوعات متعلقة

إحالة رئيس قرية بقنا للتحقيق لتقاعسه عن العمل

تنفيذ 23 قرار إزالة تعديات طواحين ذهب على أملاك الدولة في قنا

ترشيحاتنا

وفاة والدة الفنان العالمي أليك بالدوين عن عمر ناهز 92 عاما

5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وفقا للقانون

خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد

نيسان Z سيارة الأمان الجديدة في سباقات سوبر GT

فتحت أسواقا جديدة.. مصر تصدر نحاس بقيمة 118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

واتساب سيسمح بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية عبر إضافة آلية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

فيديو

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ