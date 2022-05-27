تعليم قنا تعلن تجهيز 100 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، انتهاء المديرية من تجهيز ١٠٢ لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة استعدادا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية التي تبدأ غداً السبت والتي يخوضها ٣٢٣٥٢ طالب وطالبة فى التعليم الصناعى والتجارى والزراعى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن المهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة المكلفة راجعوا استيفاء اللجان والاستراحات لكافة الإجراءات الاحترازية والمتطلبات اللازمة من أثاث وتجهيزها بالمراوح ومبردات المياه.

وأضاف خالد، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة تأمين مركز توزيع الأسئلة ولجان الامتحان بجانب مشاركة مديرية الصحة فى إمداد اللجان بالأطقم الطبية ومديرية التموين لتوفير الخبز لرؤساء اللجان والملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أن امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنية تحظى بمتابعة دقيقة من محافظ قنا ، استكمالاً لامتحانات نهاية العام الدراسى بالشهادات العامة والنقل.

جدير بالذكر أن ٤٥ لجنة للتعليم الصناعى يستقبلون ١٤٤٤٨ طالب ، بينما ٣٦ لجنة للتعليم التجارى يستقبلون ٩٦١٠ طالب ، ١٩ لجنة للتعليم الزراعي يمتحن بها ٨٢٩٤ طالب ، و غرفة عمليات التعليم الفنى بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات فى حالة انعقاد دائم ومستمر منذ بداية الامتحانات العملية للوقوف على سير الامتحانات وتذليل كل ما يؤثر عليها.