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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين في انهيار منزل بسوهاج

وقت انهيار المنزل
وقت انهيار المنزل

لقى طفلين مصرعهما وأصيبت شقيقتهما بفقد الوعي؛ إثر انهيار منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب والطين، بقرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بانهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة المركز ووجود ضحايا ومصابة.

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وبالانتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب بالطين، تقطنه أسرة مكونة من 9 أشخاص، نتج عن الانهيار وفاة أمنية اشرف، 9 شهور، وشقيقها رضا، 10 سنوات، وإصابة شقيقتهما نسمه، 18 سنة، بحالة إغماء.

تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية للازمة وتم فرض كردون امني بالمنطقة وجارٍ تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

سوهاج منزل انهيار الروافع العيساوية

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