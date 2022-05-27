تربية عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

استعدت كلية التربية جامعة عين شمس لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى ٢١/٢٢ والتي سوف تبدأ يوم السبت ٢٠٢٢/٥/٢٨ .



وتم تقسيم فترات الامتحانات إلى ثلاث فترات في اليوم الواحد تجنبا لتزاحم او تكدس الطلاب في الدخول والخروج من اللجان. وقد قامت الكلية بتقليل اعداد الطلاب داخل لجان الإمتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب مع مراعاة التعقيم والتطهير بشكل دورى للجان قبل و بعد كل الامتحان.

كان وقد تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ورئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وذلك يوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٢ ظ بمدرج الأستاذ الدكتور المحلاوى بكلية الطب.

تستضيف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، نيابة الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و الأستاذ عبد اللطيف المناوب رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

أوضحت الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن موضوع الندوة يتعلق بمواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب، باختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم هى خير ضمان لتحقيق السلام والأمن ، فالحوار بين الثقافات الذى يشمل أيضا الحوار بين الأديان بهدف تشجيع التعددية الثقافية وتحفيز المبادرات الهادفة لإحباط أشكال التطرف والتعصب . فاحترام التنوع هو حق من حقوق الإنسان، والحوار الثقافى والتنوع يسهمان فى تنمية الإنسان وإرساء السلام الحقيقى والمستدام.

يمثل الشباب ركيزة أساسية فى تطوير وبناء المجتمع ، وتعزيز قيم التسامح ، هذه القيم تمثل صمام الأمان لكافة جهود التطوير والتنمية . وقد أولت جامعة عين شمس اهتماما خاصا لطلابها والعمل معهم من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة ليكونوا عوامل التغيير الايجابى فى مجتمعاتهم.

قام بتنسيق الندوة اد جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق طلابى أسرة من أجل مصر المركزية.