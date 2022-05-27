عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

استعدت كلية التربية جامعة عين شمس لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى ٢١/٢٢ والتي سوف تبدأ يوم السبت ٢٠٢٢/٥/٢٨ .

txt

ورشة عمل مجانية بمركز تطوير التعليم الجامعي في تربية عين شمس


وتم تقسيم فترات الامتحانات إلى ثلاث فترات في اليوم الواحد تجنبا لتزاحم او تكدس الطلاب في الدخول والخروج من اللجان. وقد قامت الكلية بتقليل اعداد الطلاب داخل لجان الإمتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب مع مراعاة التعقيم والتطهير بشكل دورى للجان قبل و بعد كل الامتحان.

كان وقد تنظم جامعة عين شمس فى إطار الموسم الثقافى ندوة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار " برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة،  ورئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وذلك يوم الأحد الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٢ الساعة ٢ ظ بمدرج الأستاذ الدكتور المحلاوى بكلية الطب.

تستضيف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، نيابة الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، و الأستاذ عبد اللطيف المناوب رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

أوضحت الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن موضوع الندوة يتعلق بمواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب،  باختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم هى خير ضمان لتحقيق السلام والأمن ، فالحوار بين الثقافات الذى يشمل أيضا الحوار بين الأديان بهدف تشجيع التعددية الثقافية وتحفيز المبادرات الهادفة لإحباط أشكال التطرف والتعصب . فاحترام التنوع هو حق من حقوق الإنسان،  والحوار الثقافى والتنوع يسهمان فى تنمية الإنسان وإرساء السلام الحقيقى والمستدام.

يمثل الشباب ركيزة أساسية فى تطوير وبناء المجتمع ، وتعزيز قيم التسامح ، هذه القيم تمثل صمام الأمان لكافة جهود التطوير والتنمية . وقد أولت جامعة عين شمس اهتماما خاصا لطلابها والعمل معهم من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة ليكونوا عوامل التغيير الايجابى  فى مجتمعاتهم.  

قام بتنسيق الندوة اد جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنسيق طلابى أسرة من أجل مصر المركزية.

كلية التربية جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس الامتحانات النهائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ترشيحاتنا

تغيير في الاستراتيجية 180 درجة.. مرسيدس تتخلص من ناقل الحركة اليدوي بحلول 2023

منخفض السودان.. الحر يضرب مصر والحرارة تصل إلى 43.. احترس الأحد والاثنين

خطيب مسجد النور: المستثمر الحق كالمجاهد في سبيل الله.. فيديو

وفاة والدة الفنان العالمي أليك بالدوين عن عمر ناهز 92 عاما

5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وفقا للقانون

خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

فيديو

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ