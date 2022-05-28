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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 299 ألف جنيه.. فئة جديدة من سوزوكي سياز بالسوق المصري

فئة جديدة من سوزوكي
فئة جديدة من سوزوكي سياز بالسوق المصري .. تفاصيل

كشف الوكيل المحلي لشركة سوزوكي في مصر، عن طرح فئة جديدة من النسخة "سياز" والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الطرازات المطروحة محليًا من تلك الفئة، والتي تضم باقة متنوعة من التجهيزات.

سوزوكي سياز موديل 2022 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 

 

زودت السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 104 حصانا، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

سوزوكي سياز موديل 2022 

وبهذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.

سوزوكي سياز موديل 2022 

ودعمت السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الامامية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، و أماكن لتثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، وانذار ضد السرقات، وتجهيزات اخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب.

سوزوكي سياز موديل 2022 

وتأتي السيارة سوزوكي سياز بنسبة طول بلغت 4490 مم، وبعرض يبلغ 1730 مم، و 1485 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر، ومصابيح أمامية حادة المظهر، ومفهوم رباعي الابواب، مع شبكة هوائية متعدد الفتحات باللون الأسود.

سوزوكي سياز موديل 2022 

أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 

تبدأ أسعار الفئة الجديدة من السيارة سوزوكي سياز بقيمة قدرها 299.900 جنيه. 

سوزوكي سياز موديل 2022 سوزوكي سياز موديل 2022 أسعار السيارة سوزوكي سياز موديل 2022

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