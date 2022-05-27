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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كفر الشيخ جاهزة لاستقبال 32 ألف طالب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية.. غدًا

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، والتي ستبدأ غداً السبت، الموافق 28 مايو الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان، ضمن الإجراءات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، والعاملين بالمدارس، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، مركز توزيع الأسئلة، وتابع من غرفة العمليات بالمديرية، غرف العمليات الفرعية بالإدارات، ومدى استعداداتها لمتابعة الامتحانات.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التربية والتعليم أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، بدءاً من الغد السبت، الموافق 28 مايو الجاري، لجميع نوعيات التعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندق"، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، والكمامات، وغيرهم من وسائل السلامة، مؤكداً على التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، والأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي،، مرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 32 ألفا و800 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 136 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، لافتاً إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالبا وطالبة فقط، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.
 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 40 استراحة استقبلت رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وأنه تفقد، اليوم الجمعة، عدداً منها، والتقى مع عدد من رؤساء المدن والمراقبين والملاحظين، عقب تسكينهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيراً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتمت مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

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