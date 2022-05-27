نشرة المرأة والصحة: احمِ نفسك من جدري القرود بـ 7 عادات.. تحذير من الملينات يسبب كسل الأمعاء.. طرق انتقال إنفلونزا الطماطم وكيفية الوقاية منها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

في يومه العالمي .. أحدث طرق علاج التصلب المتعدد



يحتفل العالم فى الـ 27 من شهر مايو كل عام باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد الذي يعد من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان فهو لا يقتصر على أضرار محدودة بل يدمر حياة الإنسان كلها إذا لم يتم علاجه بالشكل الصحيح.



جدول أكل صحي للتخلص من الوزن الزائد بأسهل الخطوات



جدول أكل صحي للرجيم من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بهدف التخلص من الوزن الزائد و الحصول على قوام رشيق و صحي أيضا و التخلص من العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي السمنة.



تحذير من الملينات .. التعود عليها يسبب كسل الأمعاء



قد يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يتسبب في كسل الأمعاء، وذلك لحدوث خلل في حركة الأمعاء، مما ينتج عنه التعرض لتقلصات المعدة والإمساك، وغيرها من الأعراض الأخرى.



منها الكزبرة والثوم.. طرق علاج حب الشباب



تعانى أغلب الفتيات فى سن المراهقة من حب الشباب وتحفيز فى الوجه وهو ما يسبب لهن الإحراج الشديد لعدم حصولهن على بشرة نضرة صافية.



انتبه.. علامات مبكرة تنذر بارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم مسؤول عن غالبية الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) .



دنيا عبد العزيز تتألق في حفل زفافها بفستان من تصميم هاني البحيري.. صور



تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صور حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي يقام في نويبع.



الموز والدقيق.. وصفات لتصفية الوجه من الشوائب





قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بعض الوصفات لتصفية الوجهمن الشوائب والزيوت.





بالخطوات .. احمِ نفسك من جدري القرود بـ 7 عادات





هناك العديد من الحالات التي ظهرت حول العالم مصابة بفيروس جدري القرود، ومنها الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وهي مناطق بعيدة عن موطن الفيروس، وهو ما أثار القلق والخوف بشأن طرق تفشي فيروس جديد كما حدث مع فيروس كورونا.



رجيم السعرات الحرارية.. وكيفية حسابه بطريقة صحيحة





يعتمد رجيم السعرات على خلق عجز في السعرات الحرارية إما عن طريق تناول كميات أقل أو زيادة النشاط البدني، وهو ما يساعد بشكل كبير على محاولة إنقاص الوزن دون الإصابة بالأضرار، أو فقدان الجسم العناصر التي يحتاجها الضرورية للعمليات الحيوية .



إنفلونزا الطماطم .. كيفية انتقالها والوقاية منها



ظهر خلال الأسبوعين الماضيين فيروس جديد يدعى إنفلونزا الطماطم، وكان انتشاره سريعا عن الفيروسات السابقة، مما أثار الرعب والخوف حول العالم، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أهم المعلومات عن أنفلونزا الطماطم وإجراءات الوقائية.



دراسة: مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعة يصيبك بأمراض القلب



تحذر العديد من الدراسات التي أجريت من الإفراط في مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة، وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بجامعة كامبريدج بهونغ كونغ، أن مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب.



جمال شعبان عن ولادة طفل بقلب خارج الصدر: حالة من كل 5.5 مليون





استقبل الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، تساؤلات حول ولادة طفل بقلب خارج الصدر، ومدى صحة هذا الفيديو، وهل يمكن لهذا الطفل أن يعيش بهذه الحالة .

جدري القرود رعب جديد يجتاح العالم.. أعراضه و طرق العلاج



تحقق السلطات الصحية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا في تفشي حالات الإصابة بفيروس جدري القرود مؤخرًا ، وهو مرض فيروسي نادر يقتصر عادةً على إفريقيا، وتم اكتشاف حالة ايجابية فى إسرائيل و حالتين فى لبنان .