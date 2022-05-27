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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من الملينات .. التعود عليها يسبب كسل الأمعاء

أسباب كسل الأمعاء
أسباب كسل الأمعاء

قد يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يتسبب في كسل الأمعاء، وذلك لحدوث خلل في حركة الأمعاء، مما ينتج عنه التعرض لتقلصات المعدة والإمساك، وغيرها من الأعراض الأخرى.

أسباب كسل الأمعاء


ويصيب كسل القولون عندما يحدث اضطراب الأمعاء الغليظة، يؤخر من مرور الفضلات عبر الأمعاء، حتى تصل إلى القولون السيني، المسئول عن دفع البراز إلى خارج الجسم، وفقًا لما ذكر في موقع "Medicalnewstoday".

 

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ومن أبرز أعراض كسل الأمعاء: انتفاخ البطن، ألم شديد في البطن، الغثيان، والإمساك، والإسهال، وصعوبة التبرز، وملاحظة دم بالبراز، وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث كسل القولون، ومن أبرزها :
- الإفراط في تناول الملينات :
قد يزيد من فرص الإصابة بكسل الأمعاء، وهذا يتعارض مع طبيعة عمل الأدوية المسهلة، التي تساعد على تمرير البراز من الأمعاء إلى خارج الجسم؛ حيث أن التعود عليها يسبب كسل الأمعاء .

-  كسل القولون :
وقد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل : المسكنات، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان، والأدوية المضادة للكولين، ولذلك، يتعين على المرضى الرجوع إلى الطبيب المختص، لاستبدال هذه العقاقير بأخرى، تجنبهم هذه المشكلة الهضمية.

 

أسباب كسل الأمعاء


- الإفراط في استهلاك الألياف :
على الرغم من الفوائد التي تقدمها الألياف لصحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، إلا أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بها قد يكون له تأثيرات عكسية على صحة القولون، خاصة أن الألياف من العناصر الغذائية التي تحتاج إلى وقتٍ طويل في عملية الهضم.

- عدم تناول المياه :
وقد يكون أحد العوامل المؤدية للإصابة بكسل الأمعاء، لأن مع قلة الماء التي يحصل عليها الجسم، تتضرر حركة الأمعاء وتقل كفاءتها في تمرير الفضلات إلى القولون السيني، ليتم التخلص منها عن طريق التبرز .

- اضطرابات الغدة الدرقية :
ويحدث كسل الأمعاء لأن مع قلة إفراز الغدد الهرمونات المسئولة عن جزء كبير من العمليات الحيوية الموجود بالجسم، ولا سيما عملية هضم الطعام، يشعر المريض بالإمساك، وتقلصات المعدة، والغازات.

-  تلف الأعصاب :
ويتسبب تلف الأعصاب الموجودة في الجهاز الهضمي سلبًا على حركة الأمعاء ويلحق الضرر بعملية الهضم، ومن ثم الإصابة بكسل الأمعاء .

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