عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

270 ألف طالب.. الخشت: الانتهاء من جميع الترتيبات لامتحانات نهاية العام  

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي من المقرر انطلاقها الأسبوع الأول من شهر يونيو وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في جميع كليات ومعاهد الجامعة، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني طبقا للعام الاكاديمي وقانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول الامتحانات في معظم كليات الجامعة، وجاري الإعلان عنها تباعا في باقي الكليات قبل انعقاد الامتحانات بوقت كاف، مشيرًا إلى حرص جامعة القاهرة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.
 

txt

الخشت يفتتح فعاليات احتفالية يوم في حب مصر بجامعة القاهرة

txt

قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد ضمن مبادرة حياة كريمة


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة مسبقة لعقد الامتحانات بالجامعة حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية وذلك طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، مؤكدًا على الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية لشكل ومضمون الورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، والتي من أهمها شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة، وأن يناسب الزمن المخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة تقيس فهم الطالب وليس حفظه.

وأضاف الدكتور الخشت أنه تم توفير قاعات امتحانات تستوعب الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى الآمن، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية، وتشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات.

كما أشار إلى وجود لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب، إلى جانب توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.
 

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني الخشت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

منع الموبايل في لجان الدبلومات الفنية وإلغاء امتحانات الغشاشين والمشاغبين

بشرة خير .. الأهلي كعبه عالي فى نهائيات دورى الأبطال والكونفيدرالية وكأس الكؤوس

نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

جريمة بوركينا فاسو جرس إنذار|الجماعات المتطرفة تهدد القارة والجهود المحلية لا تكفي

الزمالك يخشى صحوة الإسماعيلي في مواجهة قوية بـ الدوري المصري .. اليوم

رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع بيع الماريجوانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ