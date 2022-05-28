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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة أوشين- كين عين شمس

الاحتفال بتخرج أول
الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين

حضرت  الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس نيابة عن  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في الاحتفال الأول بتخريج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين - كين عين شمس والذى أقيم فى ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة 

وفي كلمته ثمن الدكتور  لارسن  رئيس جامعة اوشن التعاون المثمر بين جامعته وجامعة عين شمس وقدم الشكر الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة متمنياً دوام التعاون.

فيما قدم الدكتور ريبوليه رئيس جامعة كين التحية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وللسيدة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والممثلة لرئيس الجامعة  معبراً عن فخره بالتعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

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جدير بالذكر أن هذا البرنامج هو أحد البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة والذي  يأتي بالتعاون مع كلية اوشن وجامعة كين الأمريكيتين وأن البرنامج يتميز بعدة مميزات منها: حصول الطالب علي ثلاث شهادات معتمدة منفصلة من جامعات عين شمس واوشن وكين الأميركيتين، وجود نظام تقييم جديد قائم علي توزيع مجهود الطالب خلال الفصل الدراسي وغير معتمد فقط علي الامتحان النهائي.

الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين- كين عين شمس.
الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين- كين عين شمس.
الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين- كين عين شمس.
الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين- كين عين شمس.
الاحتفال بتخرج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين- كين عين شمس.

كما يتيح هذا البرنامج للطالب اختيار تخصصه من بين أحد التخصصين وهما الإدارة والمحاسبة اللذين يتطلبهما سوق العمل في مصر والخارج، بالإضافة إلى إمكانية التحاق الطالب بالدراسات العليا بالجامعات الأمريكية مباشرة دون الحاجة إلى تقييم هذه الشهادات، علي أن يكون تدريس المقررات الدراسية في البرنامج بنفس النظام المتبع في امريكا ويكون التواصل والتكليفات مع أساتذة الجامعات الأمريكية من خلال المواقع الرسمية للجامعات الأمريكية والإيميل الأكاديمي للطالب، كما يتم تدريس المقررات بشكل عملي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال الفعال. 

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