وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجموعة بنوك دولية يزوران مدرسة تواصل باسطبل عنتر   

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها ماركو روتيني رئيس مجموعة البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيزا سان باولو زيارة تفقدية إلي مدرسة تواصل المجتمعية والتي تقع في منطقة اسطبل عنتر.

وتأتي هذه الزيارة في إطارالشراكة الاستراتيجية بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الإسكندرية في مجالات الحماية الاجتماعية ودعم الأسـر المنتجة إلي جانب دعم المشروعات والمبادرات التنموية التي تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي وفقا للأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهدت الزيارة حضور الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية الاجتماعية، ودانتي كامبيوني المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وليلي حسني رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة لبنك الإسكندرية، وياسمينة أبو يوسف نائب رئيس جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر.

وشملت الزيارة جولة تفقدية للمدرسة شاملة الفصول التعليمية ومعامل الكمبيوتر والعلوم ، بالإضافة إلي الأنشطة الحرفية "النجارة، النحاس، التفصيل، الخياطة، التطريز، الكروشيه، الخيامية، المنسج، تطريز بالخرز، المكرمية، الابوكسى" والأنشطة فنية من أكروبات، أكروبات هوائية، كورال، إيقاع، فلكلور، تمثيل، وملعب رياضي لتفريغ طاقات طلاب المدرسة ، إلي جانب تفقد نظام الألواح الشمسية المستخدمة كمصدر للطاقة المتجددة.

كما شهدت القباج عرضا فنيا شمل فقرة استعراضية لعدد من فتيات المدرسة، كما تفقدت البازار الذى أقيم للحرف اليدوية تحت مظلة مبادرات البنك الرائدة " ابداع من مصر" و"غالية"، ويضم عددًا من الجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية من المستفيدين من الشراكة التي تجمع وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك الإسكندرية.

يشار إلى أن مدرسة تواصل المجتمعية شارك فى إنشائها عدد من المؤسسات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومجهزة بمعمل علمى، وقاعة للأنشطة الحرفية، ومسرح، وتجهيزات لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 كيلووات لإمدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل، مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستفادة من الموارد الطبيعية، لغرس مفاهيم الاستدامة البيئية للطلاب.

وتشمل المدرسة المجتمعية 10 فصول دراسية، منها 2 لرياض الأطفال و8 لفصول التعليم الابتدائى، ومعمل حاسب آلى، ومطبخ ومطعم لتغذية الطلبة والعاملين من المنطقة، ومسرح مجهز يسع 100 كرسي، هذا بالإضافة إلى مكتبة يستفيد منها طلبة المدرسة وأطفال المنطقة، ومعمل علوم، ملعب رياضى، وقاعة تدريب واجتماعات وقاعات أنشطة حرفية.

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